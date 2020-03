Ds Padova: "Il problema non sarebbe l'allenamento, ma il far uscire di casa i ragazzi"

vedi letture

Come riferisce trivenetogoal.it, dalle colonne de Il Mattino di Padova è intervenuto il Ds del Padova Sean Sogliano, che ha spiegato le motivazioni che hanno portato al prolungamento della sospensione degli allenamenti almeno fino a venerdì 20 marzo: "Paradossalmente le due ore di allenamento sarebbero quelle più normali nel mezzo delle giornate assurde che stiamo vivendo. Ci alleniamo a porte chiuse, rispettando tutte le regole e in un ambiente sanificato. Il problema non è quello ma sta nel fatto di dover far uscire di casa i ragazzi, farli muovere e magari incontrare delle persone. Ora bisogna stare a casa".