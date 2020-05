Ds Padova: "Lunedì possibile il via agli allenamenti individuali in attesa del Consiglio Federale"

Padova pronto alla ripartenza in attesa di capire se il Consiglio Federale vidimerà o meno le decisioni prese dall’Assemblea di Lega Pro della scorsa settimana. “L’idea sarebbe quella di ricominciare la settimana prossima – spiega il direttore sportivo Sean Sogliano dalle colonne del Corriere del Veneto – ma prima con gli allenamenti individuali. Sappiamo che il Consiglio federale potrebbe tenersi in quei giorni, siamo qui in attesa di novità. I ragazzi non sono ancora venuti al campo, il primo step potrebbe esserci lunedì prossimo, ma non per sedute collettive bensì individuali. Attendiamo di conoscere i dettagli del protocollo per allestire il tutto”.