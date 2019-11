© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa in casa Padova, con il Ds Sean Sogliano a fare il punto della situazione: “La mia analisi? Abbiamo fatto un grande inizio di campionato, poi abbiamo sbagliato un paio di partite come a Trieste dove mi sono incazzato nero, ma poi c’è tanto rammarico perché in altre partite non abbiamo raccolto quanto meritavamo, come ad esempio a Salò. Normale che dopo due sconfitte ci siano delle critiche e dei dubbi, ma fino a due settimane fa eravamo in testa dopo 13 partite giocate con due punti di vantaggio. Sarà un campionato duro, ora ingoiamo il boccone amaro e pensiamo subito a domenica senza buttare tutto a mare. Non siamo una squadra che si lamenta, ma non abbiamo avuto un solo episodio a favore… Non vogliamo pensare male, ma non possiamo neanche far finta di niente. [...] Non vogliamo lamentarci, chiediamo solo più attenzione e rispetto. Detto ciò dobbiamo ritrovare un po’ di tranquillità e capire che si possano anche perdere due partite. In un campionato simile bisogna soffrire e mangiare un po’ di m… e metterci le palle".