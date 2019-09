Ds Padova su Gabionetta: "Infortunio alle spalle. Può essere importante"

Il direttore sportivo del Padova Sean Sogliano dalle colonne del Corriere del Veneto ha parlato di uno degli uomini più attesi in casa biancoscudata, ovvero Denilson Gabionetta. “Il ragazzo aveva tanta voglia di giocare e dimostrare il proprio valore, ha tirato troppo e si è procurato una lesione al polpaccio che non è mai guarita bene. - esordisce il ds veneto – Io credo in lui e sono certo che possa fare qualcosa di importante per il Padova. Dobbiamo pazientare una decina di giorni per recuperarlo al meglio prima di gettarlo nella mischia, poi lo rivedremo in campo”.