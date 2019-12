Ds Padova su Hallfredsson: "Dopo Natale sapremo se nascerà qualcosa"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo del Padova Sean Sogliano in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del club ha parlato anche di mercato soffermandosi sulla situazione di Emil Hallfredsson, esperto centrocampista che da qualche settimana si sta allenando coi veneti: “Vuole giocare ancora a buoni livelli perchè vuol giocarsi la convocazione per gli Europei, il fatto che l’ho avuto nei tre anni a Verona ha semplificato le cose. Non vuole rimanere in Islanda a giocare per una scelta famigliare, si è trovato bene in Italia e se c’è una possibilità che gli piace la valuterà. Oltre a esere un ottimo giocatore è un professionista e da lui si può solo imparare. In Serie C ha già giocato anche se non si ricorda com’è questa categoria e così gli ho detto di venire a vedere il livello visto che è molto diverso dalla Serie A e ha altre difficoltà. - continua Sogliano – Prima di parlare di un contratto abbiamo deciso di approcciarci così e poi se ci sarà la volontà di giocare con noi troveremo un accordo. Penso che dopo Natale ci darà una risposta. Lui è stato bene a Verona, è stato bene a Udine, come tipologia di vita lui sta bene qua, questo è un vantaggio, non voglio sbilanciarmi, ma per me può nascere qualcosa. Ne parleremo con calma, si è anticipato un po’ tutto perchè non giocheremo domenica".