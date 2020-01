© foto di Federico Gaetano

L a posizione di Salvatore Sullo sulla panchina del Padova non è più così salda come poteva sembrare. Anche se a stemperare a tensione, dalle colonne de Il Gazzettino, ci ha pensato il Ds biancoscudato Sean Sogliano: "L'allenatore ricopre un ruolo importante ed è giusto che in questo momento nel quale stiamo facendo meno di quello che ci aspettavamo, anche per come abbiamo giocato determinate partite, si faccia una riflessione a 360 gradi per capirne i motivi. Non è una questione di essere o meno in discussione, e non vuol dire che lo sia se si fanno dei ragionamenti. Fa parte del nostro lavoro valutare e capire, ed è normale farlo in un momento delicato come questo".