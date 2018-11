Ds Paganese: "Con De Sanzo più grinta. A gennaio rinforzi"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Momento non positivo per la Paganese. Gli azzurrostellati sono ancora a caccia del primo successo in campionato e sono virtualmente ultimi con 3 punti, visto che dietro c'è solo la Viterbese che però ha disputato metà delle partite. A TuttoC.com è intervenuto in esclusiva Guglielmo Accardi, direttore sportivo dei campani:

Contro la Cavese due gare fa quella vittoria che ancora vi manca è sfumata all'ultimo secondo.

"Al di là del fatto che il loro pareggio sia arrivato su un'autorete, era una gara dove avevamo giocato bene e meritato di vincerla. Sarebbe stata una bella iniezione di fiducia trovare la vittoria nel derby. Siamo molto rammaricati".

L'impatto di mister De Sanzo comunque già si vede.

"Sicuramente siamo ritornati ad un tipo calcio più congeniale alle nostre caratteristiche, in campo c'è più grinta, più determinazione. Pratichiamo un gioco forse più semplice, ma più concreto, che è un po' il succo del calcio di Serie C".

La mancanza del risultato però forse sta pesando soprattutto dal punto di vista mentale.

"Stiamo pagando oltremodo lo scotto dell'inesperienza di questi ragazzi, molti di loro si affacciano per la prima volta a questo torneo e quindi hanno bisogno di fare il loro percorso. Da adesso però ci aspettiamo che la paura di sbagliare sia superata, sono ragazzi di valore che devono conquistare l'autostima che porta poi a sbagliare di meno".

A gennaio arriveranno rinforzi? State valutando inserimenti in ottica over per dare maggiore esperienza al gruppo?

"Siamo molto attenti e valutiamo in che termini possiamo portare in rosa qualche elemento che sia funzionale alla crescita dei ragazzi. Aspettiamo ovviamente il mercato di gennaio per muoverci e vedremo se ci saranno situazioni che fanno al caso nostro".

In che reparto o in che reparti sarà priorità intervenire?

"Probabilmente in difesa, abbiamo bisogno di un giocatore di carisma che prenda un po' la squadra per mano e la aiuti nei momenti di difficoltà a rimanere compatta e lucida. Stiamo pagando nel reparto arretrato oltremodo l'infortunio di Schiavino, un classe '93 che poteva darci quel quid in più. E a centrocampo similmente contavamo su Musacci che purtroppo non abbiamo potuto vedere in campo neanche una volta e al quale abbiamo dovuto rinunciare. Era un giocatore sul quale puntavamo. Più che nei singoli reparti, abbiamo bisogno di uno o due elementi di carisma, che sappiano leggere le partite".

Domenica la Vibonese, poi due scontri diretti contro Rieti e Matera. Un trittico di impegni fondamentale per dare una svolta.

"Sicuramente sì. Da questa serie di match è innegabile che dobbiamo cercare di ottenere il massimo, già a partire dalla Vibonese, nel quale cercheremo di conquistare quella vittoria che fin qui ci è mancata. Sappiamo bene che più passa il tempo e più la situazione tenderà a farsi complicata".