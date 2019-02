Ds Paganese: "Dellafiore ci darà una mano. Fatti sforzi importanti"

© foto di Federico Gaetano

Guglielmo Accardi, direttore sportivo della Paganese, ha parlato a TuttoC dell'arrivo dell'esperto Paolo Hernan Dellafiore: "Viene da un infortunio al ginocchio, è guarito e ha voglia di rimettersi in gioco. Avevamo bisogno di un giocatore esperto come lui che sappia dare una mano ai tanti giovani in rosa. È stata la soluzione giusta per entrambi. Il corteggiamento va avanti da novembre ma si è potuto concretizzare solo adesso perché sperava di poter rimanere in serie B. Così non è stato e, quindi, siam contenti di accoglierlo. È l'ennesima dimostrazione che la società e il presidente danno ai tifosi della volontà di mantenere la categoria. Un altro sforzo importante dopo Capece e Stendardo".