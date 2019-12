© foto di Ettore Dognini

Intervistato da TuttoC.com, il direttore sportivo della Pergolettese Massimo Frassi ha parlato della risoluzione del contratto con Canini: "Ho avuto un incontro con Canini dove ha espresso le sue motivazioni e ho accettato. Davanti a certe decisioni del giocatore è difficile fargli cambiare idea, non sono motivazioni tecniche ma ha espresso il desiderio di voler smettere di giocare a calcio. Era dispiaciuto perchè ci stava pensando da diverse settimane. Non è una questione tra società e calciatore, è una decisione che per motivi suoi personali ha preso. Se vorrà dire i motivi li elencherà lui, è stata una decisione per noi dolorosa perchè ci ha dato molta esperienza. Abbiamo rispettato l'uomo prima del calciatore. Penso che anche a lui dispiace lasciarle un gruppo che sta crescendo, dobbiamo rispettare le scelte di vita. A noi ha riferito che vuole smettere, questo è quello di cui ha parlato con me. Non ho battuto ciglio, magari dopo aver fatto una certa carriera vengono a mancare alcune motivazioni".