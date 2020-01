Ds Piacenza: "Cattaneo non è in uscita. Non seguiamo giocatori Catania"

Entra nel vivo il mercato, il Ds del Piacenza Luca Matteassi, ai microfoni di sportpiacenza.it, ha tracciato un primo punto della situazione: "Fino a ieri la priorità era un attaccante perché in quella zona eravamo corti, Polidori arriverà domani (venerdì, ndr) e quindi oggi la nuova priorità è prendere un altro giovane under classe 1998, stiamo valutando se a centrocampo o davanti ( secondo la nostra redazione, però, nel mirino c’è anche Setola , terzino ma adattabile a centrocampo, ndr). Cattaneo? Non è in uscita e non ci ha chiesto di essere ceduto, se lo farà valuteremo insieme".

Vengono poi ribadite le uscite di Hamza El Kaouakibi, Manuel Giandonato e Riccardo Forte, poi la chiosa finale: "Secondo me non siamo corti come rosa, abbiamo la necessità di prendere un giovane e stiamo facendo delle riflessioni sul reparto, o centrocampo o attacco, dopodiché ho sentito molti nomi in questi giorni ma sono tutte operazioni estremamente complicate per noi. Lanini a esempio è un giocatore seguito da alcuni club di Serie B mentre non siamo interessanti ai giocatori del Catania".