Ds Piacenza: "Scordiamoci di vincere tutte le partite in C"

Luca Matteassi, direttore sportivo del Piacenza, al quotidiano Libertà ha analizzato la stagione dei biancorossi partendo dalla sconfitta con il Novara: "Scordiamoci che si possano vincere tutte le partite: la C è un campionato complicato, ci sono avversarie come Novara, Siena, Pisa, Pro Vercelli e altre che sono di livello decisamente alto. Il 3-0 subìto dal Novara è un risultato troppo pesante per noi, come lo era stato per il Pisa contro di noi. Non ne usciamo ridimensionati: non abbiamo mai detto che vinceremo il campionato ma che vogliamo restare ai vertici fino alla fine".