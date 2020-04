DS Picerno: "Ancora qualche settimana per la ripresa. Crisi economica non di poco conto"

Pino De Filippis, direttore sportivo del Picerno, è intervenuto ai microfoni di TuttoPotenza per parlare della situazione attuale in Italia: “Non è una situazione per nulla semplice, la salute viene prima di tutto e tutti. Per tornare alla normalità questo virus dovrà essere un ricordo per tutti, ad oggi è difficile pensare di tornare in campo ma bisognerà aspettare ancora qualche settimana per avere un quadro più chiaro. Questi mesi di stop totale ci espongono a una crisi economica di non poco conto. Anche le società dovranno fare le loro valutazioni, c’è il discorso legato all’accordo con i giocatori con gli stipendi e poi si penserà alle classifiche. Sarebbe più logico mantenere le posizioni attuali, la prima promossa e giù scende chi è messo peggio in classifica".