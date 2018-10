Ds Pisa: "Mi aspettavo un inizio migliore. I tifosi non sono un peso"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Roberto Gemmi, direttore sportivo del Pisa, su 50 Canale ha commentato la zoppicante partenza dei nerazzurri: "Sicuramente mi aspettavo un inizio migliore, sarei un bugiardo se dicessi il contrario. Ci sono tante cose che hanno reso questo inizio di campionato un po’ strano. Questo non deve diventare un alibi. Non ci possiamo nascondere, dobbiamo migliorare. Troppa pressione? Non credo a questi discorsi e non credo che i nostri giocatori sentano questo come un peso. Anzi, il pubblico ci dà sempre una mano e per noi deve diventare uno stimolo in più. Chi non sopporta certe pressioni deve fare un altro mestiere, non il calciatore", riporta il Tirreno.