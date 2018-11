Ds Pontedera: "Creeremo una cantera che si ispira a quella del Barça"

Il direttore sportivo del Pontedera Marco Saviozzi spiega al sito ufficiale le ragioni che hanno indotto la società granata a investire nella realizzazione di una scuola calcio: "L’analogia alla vera “cantera” del Barcellona mi sembra molto azzardata, ma con le dovute proporzioni direi di sì, o almeno l’idea è quella di creare qualcosa di simile. Tutto è nato dal fatto che in località Pardossi esisteva una società vicina al Pontedera calcio, che svolgeva il lavoro con i ragazzi più piccoli. Il responsabile della società, Roberto Santerini, molto legato ai colori granata, propose poi l’affiliazione, ed oggi eccoci qui. In questa scuola non viene fatta una selezione, ma vengono tesserati tutti i ragazzi che lo desiderano senza valutarne l’abilità tecnica. Abbiamo però ritenuto opportuno organizzarla in modo che i bambini abbiano a disposizione tecnici con qualifica UEFA B/C, in grado di insegnare loro come si gioca al calcio e per questo la scuola è dotata di due istruttori Isef, di un preparatore di portieri e di un coordinatore che sappia gestire tutta l’attività in sintonia con i programmi che vengono fatti nella sede di Pontedera".