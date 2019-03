Matteo Lovisa, responsabile dell'area tecnica del Pordenone, che compirà domani 23 anni, ha parlato del lavoro che sta portando avanti il club negli ultimi tempi. E, soprattutto, di quel salto in Serie B che la piazza si augura: “Credo che molto dipenderà dalle prossime partite, con Alto Adige e Ravenna - ha detto ai microfoni di Tuttosport -. Dopo questo doppio impegno, sarà tutto più chiaro: il Pordenone è già strutturato per la categoria superiore e Tesser è un punto fermo. Per proseguire il rapporto con il tecnico ci deve essere il consenso di entrambe le parti: penso e spero che ci sarà un confronto tra noi a metà aprile. Prima di parlare di Serie B bisognerà arrivarci, ma se saremo tra i cadetti non mostreremo improvvisazione: è da anni che prepariamo questo salto ed è per questo che dico che non ci sarà superficialità. Il nostro modello deve essere il Cittadella, per come intende il calcio e per come lavora Stefano Marchetti”.