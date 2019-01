Ds Pro Patria: "Mercato? Inutile prendere gente che poi non gioca"

Fonte: TuttoC.com

Sandro Turotti, direttore sportivo della Pro Patria, intervistato da varesenews.it, ha fatto il punto sul mercato: "La Pro Patria ha 22 giocatori di cui è soddisfatta. Per queste 17-18 partite che ci aspettano, la rosa è già abbastanza ampia. Ciò detto, ci sono ancora tanti giorni di mercato e tutto può succedere. Abbiamo la fortuna di avere un gruppo di ragazzi che ha dato una grande mano, siamo contenti di loro anche perché aggiungere pedine non è mai facile. Puntiamo prima a consolidare i nostri giovani che finora hanno giocato meno. Penso a Marcone che non ha avuto tanto spazio, Ghioldi invece ha saputo rispondere in maniera positiva quando chiamato in causa. Prendere qualcuno per poi non farlo giocare non gioverebbe a nessuno".