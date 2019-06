© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso le colonne de La Stampa, ha parlato, in casa Pro Vercelli, per un punto sul mercato, il DS Massimo Varini: "Se il presidente Secondo venderà la Pro, la mi avventura a Vercelli terminerà, altrimenti resterò con lui. Se il patron resta, cambieranno però gli obiettivi. Punteremo a costruire una squadra di calciatori giovani, alcuni dei quali già si sono messi in mostra lo scorso campionato. Questo compito non mi spaventa. Massimo Secondo vuole il bene della Pro Vercelli. Mercato? Al momento valutiamo solo le uscite: tutti i giocatori della Pro a oggi sono sul mercato. Alle entrate si penserà se Secondo resterà al comando della Pro".