Ds Pro Vercelli: "Basta aspettare, il 30 giocheremo di sicuro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il 30 giocheremo di sicuro". Raggiunto da La Stampa, il ds della Pro Vercelli, Massimo Varini, ha fissato un termine ultimo per l'avvio del campionato: "Non credo ci siano più i margini per stare alla finestra. Siamo a fine settembre: non si può andare oltre nell’attesa di sapere dove giocheremo. Noi ci prepariamo per giocare la trasferta contro l’Albissola: ora la testa dei ragazzi deve essere tutta sul campo".