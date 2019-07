© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contattato dai microfoni di tuttocalciopuglia.com, il Ds della Pro Vercelli Massimo Varini ha confermato una trattativa in essere (anche in fase avanzata) per il trasferimento al Bari di Filippo Berra, attualmente in forza alle bianche casacche:

"La trattativa è in fase molto avanzata, il calciatore si trasferirà in Puglia a titolo definitivo. Manca pochissimo. Non so esattamente quando potrà recarsi a Bedollo, ma sicuramente la prossima settimana".