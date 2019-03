Fonte: TuttoC.com

Butta acqua sul fuoco il DS della Pro Vercelli Massimo Varini, contattato dai microfoni di TuttoC.com in merito allo sfogo domenica di mister Grieco contro l'attaccante Comi, che ieri, attraverso una lettera aperta, ha voluto ribattere alle parole dell'allenatore:

"Non credo ci sia molto da dire, il discorso per noi è già chiuso, sono cose che in uno spogliatoio possono accadere, ma problemi non ce ne sono, i due si sono chiariti tra di loro e con la squadra, e non ci saranno strascichi di nessun tipo: Comi è sempre a disposizione, e se mister Grieco vorrà potrà utilizzarlo tranquillamente. Io con loro ho parlato quando dovevo. Il tecnico, che gode della piena e incondizionata fiducia della società, si è preso le sue responsabilità nel dire certe cose in sala stampa, credo lo abbia fatto per stimolare il giocare a fare sempre meglio, ma ripeto che è un fatto già chiuso".