© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' uscito anzitempo nel corso dell'amichevole contro il Piacenza, ma Giacomo Cecconi dovrebbe tornare in campo a breve. Come ha confermato, dalle colonne de La Stampa, il Ds della Pro Vercelli Massimo Varini: "Faremo tutti gli accertamenti nelle prossime ore, ma il problema non sembra serio. Dovrà stare a riposo qualche giorno: spiace perché stava trovando la condizione ideale per il debutto in campionato. Di sicuro non andremo sul mercato a cercare un attaccante perché Cecconi ha avuto questo problema, il mister ha soluzioni alternative".