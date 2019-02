Ds Pro Vercelli: "Classifica senza Pro Piacenza? Non cambia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna sul mercato la Pro Vercelli, che per il rush finale del campionato va a irrobustire il proprio pacchetto arretrato, con il tesseramento di Auriletto, reduce dall'esperienza al Matera. Di questa scelta, e proprio del prosieguo del campionato, il DS delle bianche casacche Massimo Varini ne ha parlato ai microfoni di TuttoC.com.

Mercato che sembrava chiuso, e invece ecco Auriletto. Perché questa scelta?

"Come è noto, dietro avevamo qualche problema di natura fisica, sui centrali, che già sono tre e adesso abbiamo Tedeschi che ha un piccolo problema e Crescenzi che quando messo eccessivamente sotto sforzo sente riacutizzarsi un vecchio fastidio agli adduttori: l'intenzione di mettere un ulteriore tassello c'era, e doveva per forza essere under, la lista over era piena. Abbiamo visto che Auriletto, dopo i fatti di Matera, era libero, ed era un profilo idoneo alla causa: lo conosciamo, e su di lui avevamo avuto ottime referenze. L'ultimo sforzo era necessario".

Dopo il Matera, il Pro Piacenza. Classifica del Girone A sensibilmente cambiata, come avete reagito a questa ennesima scossa?

"Rapportato sull'anno non cambia niente a livello di classifica. Siamo molto sereni e tranquilli, consapevoli che l'Entella è la formazione più forte, l'unica che può perdere il campionato. Noi giochiamo dalle retrovie, se i liguri commetteranno qualche errore proveremo ad approfittarne, ma sarà dura, abbiamo perso anche lo scontro diretto: con i recuperi che ancora hanno da giocare, potranno dare l'80%, noi invece sempre il 120%".

Alle porte la gara contro il Pisa: che match sarà?

"Arriviamo sicuramente carichi alla gara, dopo la dura vittoria ottenuta contro il Pontedera, ma sappiamo di affrontare una corazzata, il Pisa è costruito per vincere e a gennaio ha fatto un mercato specifico. Noi siamo l'outsider che ha fatto anche meglio di quello che si potesse pensare, e, azzardo il paragone, dovremmo essere l'Atletico Madrid visto ieri in Champions contro la Juventus: una squadra che fa della lotta la sua principale forza".