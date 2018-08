DS Pro Vercelli: "Mercato chiuso, faremo acquisti solo in caso di B"

Fonte: TuttoC.com

Nonostante qualche tifoso storca il naso per la mancanza di un ulteriore terzino sinistro, la rosa della Pro Vercelli è ormai al completo. La conferma arriva dal direttore sportivo Massimo Varini dalle colonne de La Stampa: "Anche se il mercato chiude il 31 agosto non faremo altre operazioni, Torneremo sul mercato solo se il 7 settembre il responso del Collegio di garanzia del Coni ci vedrà ripescati in serie B".