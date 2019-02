© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Varini, direttore sportivo della Pro Vercelli, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Leonardo Merio, ha dichiarato: "Abbiamo deciso di inserire in organico anche Leonardo Merio, un ragazzo del '99 con una storia particolare. E' successo anche ad altri e non solo a lui. Ha vissuto tutto il settore giovanile della Juventus, ricevendo anche delle convocazioni per la Champions, ha giocato nelle fasi finali della Primavera, tra l'altro l'ho visto tre anni fa in un match contro la Sampdoria. Poi lui ha fatto delle scelte personali che gli avevano prospettato. Lo scorso anno ha fatto la scelta di andare a Campobasso che sembrava un progetto molto importante. E' chiaro che sono due realtà completamente diverse, puoi incontrare delle difficoltà. Dopo cinque o sei mesi ha deciso di non continuare, noi abbiamo deciso di dargli questa opportunità. E' un giocatore tecnicamente di livello importante, vedremo se riuscirà a ritagliarsi il suo spazio, a fine stagione faremo il punto. E' un'opportunità anche per noi, perché come detto è giovane, ed è un giocatore poliedrico. Ha qualità, adesso tocca a lui".