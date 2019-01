Ds Pro Vercelli: "Non vedo dove questa squadra debba essere migliorata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una Pro Vercelli sicuramente soddisfatta di quanto ha finora fatto la squadra, che in questa finestra invernale di calciomercato non verrà stravolta. Al massimo potenziata, ma ogni singola trattativa sarà svolta con massima attenzione al budget. Lapidario, in tal senso, il DS Massimo Varini, che ha parlato a La Stampa:

"Non vedo dove questa squadra debba essere migliorata. Essendo primi in classifica non c’è necessità di fare operazioni “stravolgenti”. La nostra squadra ha grandi valori: faremo qualcosa, ma senza stravolgere il gruppo. Operazioni di contorno, con prima giocatori in uscita e poi in entrata".