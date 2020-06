Ds Pro Vercelli: "Possiamo ritenerci soddisfatti per come abbiamo chiuso il torneo"

vedi letture

Chiuso definitivamente il campionato della Pro Vercelli. Del quale, attraverso le colonne de La Stampa - edizione Vercelli, ha parlato il Ds Delle bianche casacche Massimo Varini: "Non saremo impegnati nei playoff per ambire alla B, né dovremo affrontare i playout per evitare la D. Per noi la stagione si è chiusa come da obiettivo stagionale: conservare la categoria senza gli spareggi anti-retrocessione. Per tutto il campionato siamo sempre stati al di sopra dei playout. Vuol dire che abbiamo lavorato bene. Con una rosa imbottita di giovani, possiamo ritenerci più che soddisfatti per il nostro traguardo raggiunto. Ora parleremo con i ragazzi, che comunque già nei mesi scorsi son tornati, la maggior parte, a casa loro. Penseremo quindi alla prossima stagione, attendendo disposizioni in merito".