A margine dell'amichevole il Piacenza, in casa Pro Vercelli, come riferisce magicapro.it, ha parlato il Ds Massimo Varini, che ha tracciato il punto sul mercato, giunto alle battute finali per quanto riguarda le bianche casacche: "Faremo ancora molto poco, ci saranno le uscite di Crescenzi e Comi. Prima delle uscite non faremo nulla. Peccato per l’infortunio di Cecconi, speriamo sia una cosa di passaggio e che si risolva nel breve. Abbiamo fatto quello che potevamo, siamo sereni. Ci faremo trovare pronti per domenica".