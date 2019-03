© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la pesante sconfitta con la Juventus Under23 da casa Pro Vercelli arrivano le parole del ds delle Bianche Casacche, Massimo Varini: “Purtroppo in questo periodo siamo calati, la squadra è sulle gambe: fisicamente stiamo pagando una situazione che per un po’ siamo riusciti a coprire, ora invece facciamo fatica perché il nostro modo di giocare è fatto di aggressività, contrasti vinti e ripartenze. Era un rischio e purtroppo si è verificato. Adesso dobbiamo riprendere a lavorare, per fortuna abbiamo più solo un recupero e avremo settimane piene per prepararci al meglio in vista dei playoff. Io sono preoccupato il giusto, purtroppo le paure che potevano venire fuori sono uscite in questa fase del campionato. Abbiamo dei limiti che fino ad un mese fa eravamo riusciti a contenere, ora stanno venendo fuori. Dobbiamo lavorare tranquillamente, per tornare in forma per la fase finale della stagione. Ora avremo una settimana piena per lavorare, ci voleva proprio: abbiamo bisogno di lavorare dal punto di vista fisico e mentale. Giocando sempre non ci si riesce ad allenare. Stiamo pagando questa situazione più degli altri, perché altre squadre ci sono davanti. Noi abbiamo speso molto nel girone d’andata, ora stiamo facendo fatica”.