Ds Ravenna: "Eleuteri ed Esposito hanno tante richieste. Difficile tenerli"

© foto di Alessandro Brunelli

Il direttore sportivo del Ravenna Matteo Sabbadini ha parlato in conferenza stampa anche di mercato soffermandosi su due giovani che si sono messi in luce in questa stagione come il terzino Alessandro Eleuteri e il centrocampista Salvatore Esposito: “Sul primo ci abbiamo creduto tantissimo e il mister è stato bravo a farlo crescere in questa stagione, ma non è ancora pronto per il salto di categoria e gli servirebbe un altro anno da noi. Però è dell’Atalanta e ha diverse richieste, ne parleremo con la società bergamasca anche se in questo calcio contano ormai più i procuratori. - continua Sabbadini come riporta Tuttoc.com - Esposito è arrivato da noi a gennaio e grazie a quanto fatto qui è al Mondiale Under 20 sotto quota e poi andrà a fare l’Europeo Under 19. Anche lui ha molte richieste dopo essersi messo in luce in un campionato come la Serie C”.