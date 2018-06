Ds Reggiana: "Errore evidente. Fa male uscire in questo modo"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo della Reggiana Giuseppe Magalini ai microfoni di TuttoC.com ha parlato dell'eliminazione, dovuta a un rigore alquanto dubbio nei minuti di recupero, dai play off per mano della Robur Siena: “Il rammarico è tantissimo, anche perché abbiamo subito un torto enorme. Questo ci fa male davvero, è stato il modo peggiore per concludere la stagione. La gara è stata gestita bene anche dal Siena nel primo tempo. Noi nella ripresa ci abbiamo provato, ma quell’episodio finale ha pesato tantissimo. L’errore era evidente. - continua Magalini parlando del futuro - Credo proprio di rimanere. C’era la voglia di riproporsi per fare una nuova stagione importante. Ci siamo presi qualche giorno per smaltire la rabbia. Il presidente vuole continuare il suo operato in Italia con entusiasmo, almeno questo sappiamo”.