Niente Voltan per la Reggiana. Il direttore sportivo degli emiliani, Doriano Tosi, ha fatto il punto della situazione sul prospetto offensivo della Vis Pesaro: "I biancorossi non vogliono cedere Voltan fino a giugno anche se non so se questa scelta corrisponda alla volontà del giocatore. Noi non siamo obbligati a prendere qualcuno per forza, però se capitasse un'opportunità non ci tireremmo indietro. Bisogna anche considerare che nel gruppo ci potrebbero essere dei problemi di coesione, quindi l'inserimento di qualcuno in grado di creare disturbo ad altri non si sa mai se è la scelta corretta o sbagliata. Dobbiamo pensarci bene. In uscita resta solo Haruna, anche se è di proprietà dello Spezia. Penso che non ci saranno problemi poiché ha mercato in Serie D, dove i giovani servono: stiamo vendendo di trovare una squadra adatta a lui".