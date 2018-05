Ds Reggiana: "Stabia clima caldo. Puntiamo ai 10mila spettatori"

Fonte: TuttoC.com

Trasferta domenicale in Campania e poi sfida interna mercoledì a Reggio Emilia. La Reggiana, nel primo turno nazionale di playoff, incontrerà la Juve Stabia. TuttoC.com ha intervistato il direttore sportivo dei granata, Giuseppe Magalini.

Weekend a Castellammare di Stabia.

"Giocheremo in un ambiente caldo sia dal punto di vista del meteo che da quello del tifo stabiese. Sarà una partita altamente difficile, c'è grande entusiasmo tra le Vespe. Geograficamente, comunque, non siamo stati fortunati nel sorteggio. Anche perché non mi piace molto l'idea di giocare a distanza di tre giorni, tra spostamenti di sedi e il recupero fisico che non può essere ottimale per forza di cose".

Vi aspetta il tifo caldo del sud ma con 5mila presenze siete la squadra col maggior pubblico nei playoff di ieri.

"Mercoledì puntiamo a 10mila spettatori. È risaputo che il nostro pubblico è caloroso e ampio: anche se in una struttura grande sembra disperdersi, vi assicuro che non è così, noi lo sentiamo forte".

Si restringe il cerchio delle partecipanti: le favorite?

"I playoff li conosco abbastanza bene per dire che basta poco per smentire le aspettative. Non è più regular season, adesso si azzera tutto. Tra i club in questo turno vedo molto bene Trapani e Alessandria, con i grigi che, insieme al Pisa, non hanno eguali in quanto valori assoluti per quanto riguarda l'organico".