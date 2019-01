Ds Reggina: "Calaiò impossibile ma rafforzeremo la squadra"

Fonte: TuttoC.com

"Non c’è possibilità. Vuole andare in B vicino Napoli”. Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, intervenuto sulle colonne della Gazzetta del Sud, ha spento definitivamente i sogni amaranto sull'attaccante del Parma Calaiò. C'è però ampio margine di manovra per il club, che sta per essere ceduto a Luca Gallo. Taibi è infatti apparso cautamente ottimista: "La prossima proprietà è in condizioni di acquisire non solo Calaiò, ma anche di più, se volesse. In questo momento dobbiamo guardare alla realtà dei fatti. Siamo a gennaio, ancora dev’essere ufficializzato il closing, quando ci sarà. Certi nomi di calciatori oggi lasciano il tempo che trovano. Tenteremo sicuramente di potenziare la Reggina con giocatori che ci diano una mano. Usciranno ancora tanti nomi. Quanto a me non sono abituato ad illudere la piazza. Ci sono zone del campo da rinforzare. L’avremmo fatto a prescindere, per cui magari, adesso, punteremo a un po’ più di qualità. Tre o quattro ruoli da potenziare, insomma".