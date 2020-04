Ds Reggina: "In caso di B, si riproporrebbe il problema di Over e Under: faremo scelte"

Come riferisce tuttoreggina.com, dalle colonne del quotidiano Gazzetta del Sud, è intervenuto il Ds della Reggina Massimo Taibi. Che ha gettato uno sguardo al futuro, e alla possibile promozione dei calabresi in Serie B: "Se la stagione si fosse conclusa come da calendario, avrei avuto più tempo per costruire l'organico. Dovessimo andare in B, si riproporrebbe il problema relativo agli Over e agli Under e servirà fare delle scelte".

Un mercato che potrebbe quindi rivoluzionare la squadra.