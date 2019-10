Ds Reggina: "Io mister? Col mio carattere no. Ora mi ispiro a Faggiano"

© foto di Federico De Luca

"Il primato? Non importa essere primi oggi, ma dimostrare di potercela giocare fino in fondo" parola di Massimo Taibi, ds della Reggina. Con i calabresi ora secondi in classifica, ma a un passo dalla vetta, che sarebbe il giusto premio per una piazza che è tornata a innamorarsi, come conferma il direttore dalle colonne del Corriere dello Sport: "Qui tutti vivono per la squadra di calcio, eppure allo stadio andavano in due o tremila. Significa che la disaffezione passava attraverso l'enorme delusione per non aver ottenuto i risultati sperati. Quando è arrivato Gallo si è creato il solito entusiasmo. E quando dico solito mi riferisco a Reggio che si accende e che porta almeno quindicimila persone al Granillo. Gallo ha il pregio di essere rimasto umile malgrado il suo successo e consente ai suoi collaboratori di lavorare senza invadere i ruoli".

E a proposito di ruoli: "Io allenatore? Mai, ho scelto di fare il direttore perché in panchina con il mio carattere sarebbe stato impossibile mettere d'accordo tante teste. Tra i colleghi miei? Scelgo Faggiano perché aveva fatto molto bene a Trapani e a Parma ha centrato la promozione dalla C alla A".