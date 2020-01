© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sarao, Nielsen e infine Liotti: questo il mercato della Reggina, che ha già concretizzato queste tre situazioni. Delle quali, allargando poi il discorso al mercato, ha parlato, come riferito da La Gazzetta dello Sport, il Ds Massimo Taibi: "Avevamo tre obiettivi e li abbiamo raggiunti. Mercato chiuso? Vedremo, perché qualora ci fosse un’opportunità sul finale di calciomercato sono sicuro che non ce la faremo scappare». Nel frattempo, cresce a dismisura l’attesa e l’entusiasmo tra i tifosi e, per la trasferta di sabato in Campania, si preannuncia un grande seguito".