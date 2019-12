Ds Reggina: "Non ci saranno uscite. Sarao? Uno dei papabili"

© foto di Federico Gaetano

E' tempo di sosta natalizia e di calciomercato, sulle colonne de La Gazzetta del Sud per parlare di Reggina è intervenuto Massimo Taibi. Queste le dichiarazioni, riportate da Citynow, del direttore sportivo amaranto. "Ha ragione il presidente, chi non se la sente, si può anche fare da parte. Una piazza come questa merita di stare in altre categorie. Mi dichiarerò appagato come uomo e come dirigente solo nel momento in cui torneremo nell'olimpo del calcio. Il mio bilancio? Direi positivo, ma non è tutto merito mio. Mi supportano il presidente, l'allenatore, il direttore generale ed il consulente tecnico, perché l'unione fa la forza. Non mi aspettavo undici vittorie consecutive, merito del mister per il suo lavoro eccellente. Avrei preferito giocare, ma non si può fare finta di nulla, ci stiamo fermando per una giusta causa, negli ultimi dieci anni sono sparite cento società. Cercheremo di migliorare la rosa prendendo una punta forte fisicamente ed un centrocampista, non ci saranno uscite, cederemo qualcuno solo se ci chiederà di andare via. Sarao? E' uno dei papabili, ma non è il solo".