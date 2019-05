Ds Reggina: "Playoff? Monopoli gioca meglio, Casertana ha individualità"

Fonte: tuttoc.com

© foto di Federico Gaetano

Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, è intervenuto a Diretta Studio su Radio Gamma No Stop per parlare del momento della sua squadra, proiettandosi ai playoff, come raccolto dai colleghi di TuttoReggina.com: "La squadra sta bene dal punto di vista psicofisico, ovviamente toccherà poi al campo dare il verdetto finale. Avversarie ai playoff? Il Monopoli è la squadra che gioca meglio, la Casertana ha individualità importanti e ti può mettere in difficoltà".