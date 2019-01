Ds Renate: "Alcuni over rischiano il fuori rosa"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Mercato nel vivo, con il Renate che sta monitorando nuovamente la situazioni dopo i primi colpi messi a segno. Ai microfoni di TuttoC.com, un breve ma efficace punto della situazione sui movimenti delle pantere brianzole è tracciato dal DS Oscar Magoni.

Primi innesti già arrivati, ma il mercato del Renate non è ancora concluso: è cosi?

“Abbiamo le idee ben chiare su cosa dobbiamo fare in questa sessione di mercato, e a breve dovrebbero arrivare i rinforzi che vogliamo portare in rosa. Come già detto in passato, in arrivo ci saranno giocatori di esperienza, i cosiddetti over, che andranno definitivamente a puntellare la rosa”.

La lista over però apparirebbe completa...

“Esatto, se arriveranno questi giocatori ci saranno accurate valutazioni da fare su chi è già con noi. Ovviamente parlando sempre di giocatori over”.

Se non ci saranno uscite, ci sarà quindi la possibilità di vedere fuori rosa alcuni dei ragazzi?

“Indubbiamente gli spazi si potrebbero ridurre, e il rischio che qualcuno vada fuori rosa è concreto”.