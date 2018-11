Ds Renate: "Avanti con Adamo. Rinforzi? A gennaio"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Si sono susseguiti nelle scorse ore dei rumors circa il possibile arrivo di nuovi tecnici sulla panchina del Renate, con Gioacchino Adamo, attuale condottiero della prima squadra dopo l'esonero di Brevi, che sarebbe tornato a ricoprire il ruolo di vice (come da otto anni a questa parte). Ma la situazione sembra non esser mai sussistita. A far chiarezza in merito, ai microfoni di TuttoC.com, è il DS delle pantere Oscar Magoni: "Voglio precisare che andiamo avanti con mister Gioacchino Adamo, non abbiamo voglia di cambiare: il mister è un nostro uomo, abbiamo massima fiducia in lui, lo conosciamo bene. Chiaramente sappiamo che la situazione è critica, e io ne sono il primo responsabile, ma adesso è dalla squadra che mi aspetto di più: c'è il giusto della preoccupazione, voglio guardare con ottimismo e fiducia al futuro perché abbiamo le capacità morali e tecniche per poter proseguire il cammino ribaltando il momento attuale. Ma ripeto, i giocatori devono dare di più: al momento non ci saranno ulteriori innesti, andremo poi a far valutazioni per il mercato di gennaio".