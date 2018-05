Ds Renate: "Cevoli? Ha un contratto fino al 2019 e vogliamo onorarlo"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo del Renate Oscar Magoni ha parlato a TuttoC.com facendo il punto sulla stagione e sui prossimi play off. Ma prima di tutto il ds ha voluto stoppare le voci che vorrebbero il tecnico Roberto Cevoli nel mirino della Reggina: “Cevoli ha un contratto con noi fino al 2019, e intendiamo tutti onorarlo. Per altro adesso ci giochiamo i play off, vogliamo stare sereni e concentrarci solo su questo, al resto, mercato compreso, penseremo dopo. Siamo stati molto bravi, abbiamo raggiunto un settimo posto migliorandoci dall'anno passato e abbiamo la soddisfazione di giocare il primo turno in casa. Affronteremo un Bassano forte, che alla guida ha Colella, tecnico preparato che è stato allenatore anche del Renate e conosce quindi l'ambiente, ma, nonostante in campionato ci abbia battuto, abbiamo fiducia e ottimismo su tutto. - conclude Magoni - Di sicuro giocheremo a viso aperto contro chiunque, vogliamo godere quanto più possibile del lavoro fatto da un anno a questa parte. Il primario obiettivo è quello di sentirci protagonisti come tutti gli altri”.