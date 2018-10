Ds Samb: "Amaro in bocca per il pareggio col Monza"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ha commentato la prima di Roselli sulla panchina della Sambenedettese, e non solo. Parliamo del direttore sportivo rossoblu Francesco Lamazza, intervenuto ai taccuini de Il Resto del Carlino: "Resta l’amaro in bocca perché abbiamo anche avuto il match ball per chiudere la partita quando Calderini è entrato in area e poi ha crossato senza trovare nessuno per la deviazione, poi, però, il Monza ha reagito ed è venuto fuori anche grazie alla qualità degli uomini. Il lavoro del tecnico ripartirà dai meccanismi difensivi ma avrà l’obiettivo di contagiare la sua squadra con quello che è il suo credo calcistico. Quello che conta, però, è che la prestazione con il Monza può dare fiducia alla squadra e all’ambiente che a fine partita ha apprezzato la dedizione dei ragazzi".