DS Samb: "Con l'arrivo di Signori il mercato è chiuso"

Fonte: TuttoC.com

Francesco Lamazza, direttore sportivo della Sambenedettese, intervenuto sulle colonne del Corriere Adriatico, ha dichiarato: "Con l'ingaggio di Signori la famiglia Fedeli ha annunciato la chiusura del mercato. La società ha condotto in maniera importante questa sessione estiva di scambi, sono arrivati giocatori di livello. Abbiamo soddisfatto con gli innesti le richieste di mister Magi. Ci sono dei giovani da valorizzare ed il nostro obiettivo è consolidarci e far bene. La Sambenedettese non avrà timore di nessuno, fermo restando che sarà il campo a dirci qual è il nostro vero valore".