Ds Samb: "Così viene meno il senso dello sport"

Ternana-Sambenedettese, in programma domenica prossima, non si giocherà. "Ne prendiamo atto - commenta il direttore sportivo dei rossoblu Pietro Fusco, intervistato dal Corriere Adriatico - ci atteniamo a quello che ci ha comunicato la Lega Pro. Parlerò con il mister Roselli e vedremo il da farsi. Non so dire se non giocare la partita con la Ternana ci può danneggiare visto che nelle ultime due partite avevamo dato segnali importanti con la vittoria sull'Imolese ed il pareggio con il Fano. Ci dispiace non giocare perché viene meno il senso dello sport. Per questo motivo sono amareggiato. Il calcio non deve prendere questa piega".