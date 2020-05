Ds Samb: "Quarta promossa? Perché non un playoff fra le società arrivate al secondo posto?"

Dalle colonne del Corriere Adriatico arrivano alcune dichiarazioni di Pietro Fusco, ds della Sambenedettese, in merito ai possibili scenari sul finale di stagione in attesa del Consiglio Federale decisivo di mercoledì: "Ci piacerebbe tornare a giocare, ma mi sorprenderebbe una decisione contraria del Consiglio Federale alla scelta effettuata dal club in assemblea. Al limite potrebbe essere effettuato un playoff per le seconde classificate per stabilire la quarta promossa in Serie B. L'iter dei protocolli sanitari è gravoso e le responsabilità dei medici, che rischierebbero il penale, sarebbero troppo pesanti. Qui alla Samb non c'è stato il rompete le righe, ma molti calciatori sono tornati a casa".