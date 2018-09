DS Sambenedettese: "Abbiamo costruito una squadra competitiva"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il direttore generale della Sambenedettese Andrea Gianni dice la sua sulla campagna abbonamenti a rilento: “Possono essere tanti i motivi che possono portare i tifosi allo scetticismo - riporta tuttosamb.it - non credo però siano motivi tecnici, abbiamo costruito una squadra competitiva, bensì nel fatto che non si sanno ancora gli orari delle partite, ed il girone in cui giocherà la Samb. Inoltre il tifoso rossoblù è abituato a fare l’abbonamento all’ultimo momento e sarà così anche quest’anno”.