Ds Sambenedettese: "Mercato avallato da mister: no ai colpi last minute"

Come riporta gazzettarossoblu.it, ai microfoni di Vera TV è intervenuto il Ds della Sambenedettese Pietro Fusco, che, a mercato chiuso, ha fatto il punto sulla sua formazione: "Era preventivato che nelle ultime ore del calciomercato non sarebbero arrivati colpi. Siamo a posto con l’arrivo di Carillo in difesa e non vediamo la necessità di intervenire ulteriormente. Fare le cose all’ultimo giorno, per me, è sinonimo d’improvvisazione. Non credo nelle operazioni all’ultimo minuto, siamo andati a Milano più per una questione di rappresentanza. Il mercato della Samb è stato avallato dall’allenatore, chiaramente tenendo ben presente la questione budget. Tutto è andato come doveva andare, ma alla fine sarà il campo a parlare".