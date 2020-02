vedi letture

Ds Sambenedettese: "Momento no, ma compattiamoci: poi a giugno tireremo le somme"

Approfittando dello stop forzato al campionato di C, a seguito dell'allarme Coronavirus, in casa Sambenedettese, come riferisce gazzettarossoblu.it, è il Ds Pietro Fusco a fare il punto della situazione: "Siamo consapevoli che non stiamo facendo bene a livello di risultati. Capisco la delusione per questo periodo negativo. Come se ne esce? Con il lavoro, con gli attributi e con uno spiccato senso di responsabilità da parte di tutti. Ed è per questo che chiedo aiuto, ancora una volta, all'ambiente e soprattutto ai tifosi, perché abbiamo bisogno di loro per finire la stagione così come la avevamo iniziata: con grandissimo entusiasmo. Poi a giugno si tireranno le somme e ognuno farà le dovute valutazioni".