DS Sicula Leonzio: "Abbiamo ancora un posto over per la rosa"

Lunga intervista quella che rilascia il DS della Sicula Leonzio Davide Mignemi ai microfoni di tuttolegapro.com. Il direttore tocca tanti argomenti, ma l'attenzione è logicamente focalizzata sul mercato, che si è concluso ieri con il colpo Davì:

"Non è stato facile ottenere il prestito di Guido Davì: negli ultimi giorni di mercato era ambito da grosse società, anche più blasonate della nostra. La nostra trattativa è stata abbastanza lunga e, per fortuna, abbiamo trovato la collaborazione sia della Feralpisalò, proprietaria del cartellino, che del giocatore".

Per quel che riguarda Calil: "Partiamo dal fatto che tesserare un'altra punta centrale non era la nostra priorità: abbiamo tre attaccanti forti e siamo felicissimi di averli. È capitata questa possibilità, nell'ultimo giorno di mercato ci è stato proposto Calil. Era un giocatore che voleva fortemente venire alla corte della Sicula Leonzio ma non si è trovato l'accordo tra il Catania e il giocatore nella buonuscita".

Conclude con una nota generica: "Abbiamo ancora un posto tra gli over disponibili ma non abbiamo l'esigenza di riempire l'ultima casella disponibile a tutti i costi. Siamo contentissimi della rosa che abbiamo imbastito: ringrazio il mio presidente Leonardi, motore e volano della Sicula Leonzio, che ha permesso a me e a mister Rigoli di scegliere in sintonia la rosa. Tanti calciatori cambiati rispetto alla passata stagione? Siamo riconoscenti del lavoro svolto da atleti e non nella passata stagione ma nelle nostre intenzioni c'era la volontà di cambiare in base alla categoria da affrontare".