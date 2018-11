Ds Siena: "Entella tra le più forti del torneo. Incertezza estiva non sia alibi"

Si è fermata a Siena dopo sei vittorie consecutive la marcia della Virtus Entella. La Robur ha inflitto ai Diavoli Neri la prima sconfitta in campionato. Per parlare del buon momento in casa bianconera i microfoni di TuttoC.com hanno raggiunto il direttore sportivo dei toscani Giovanni Dolci.

Dopo una partenza difficile, con tanti pareggi, questa vittoria può rappresentare la vera svolta?

"Abbiamo pagato un po' anche a livello psicologico il fatto di essere partiti in ritardo, senza conoscere la categoria nella quale avremmo giocato. Credo sia qualcosa di abbastanza normale. Adesso stiamo migliorando di partita in partita ed abbiamo ottenuto un risultato molto importante, contro una delle squadre più forti del torneo. Nelle ultime sei partite abbiamo fatto dieci punti. Siamo in costante crescita e dobbiamo continuare così. Questi risultati ci danno forza e consapevolezza nei nostri mezzi".

Che impressione le ha fatto l'Entella? E' la squadra da battere?

"I numeri ci dicono questo perché l'Entella prima di giocare aveva vinto sei partite su sei ed era considerata imbattibile. E' una squadra fortissima, ha giocatori di categoria superiore: penso a Mota Carvalho e in estate ha aggiunto altri elementi di spessore, ad esempio Caturano. Sicuramente è una seria pretendente alla vittoria del campionato ma ci sono altre formazioni molto competitive come la Pro Vercelli e la stessa Carrarese. Vedo grande equilibrio".

Quanto ha pesato l'incertezza sulla categoria in sede di allestimento dell'organico?

"Non deve essere un alibi. Sul mercato abbiamo fatto ciò che potevamo fare, compatibilmente al tipo di stagione che dovevamo andare ad affrontare anche se non sapevamo quale potesse essere la categoria. La nostra è una squadra valida ed una volta che recupereremo tutti gli indisponibili potrà sicuramente dire la propria fino in fondo. Sono convinto che la cresceremo piano piano e porteremo a casa dei risultati".

Quindi non dobbiamo attenderci grossi cambiamenti a gennaio?

"Abbiamo ancora fuori Bulevardi, Gerli, Cesarini e Belmonte. Sfido qualsiasi squadra di buon livello a fare a meno di giocatori così importanti. La nostra priorità adesso è riaverli tutti a disposizione".